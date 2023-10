Politica 958

Caltanissetta, in vista della Amministrative nasce "Futura - costruiamo insieme la città"

Un movimento civico per il prossimo appuntamento elettorale, saranno realizzati anche incontri tematici

Redazione

In una città come Caltanissetta è sempre più forte l’interesse da parte di molti cittadini e cittadine a impegnarsi per il bene comune in prima persona, per cercare di migliorare l’habitat nel quale si sono trovati a vivere o hanno deciso di vivere. E per far sì che questo impegno possa essere utile alla comunità, alcuni di essi e alcune di esse hanno deciso di costituire e promuovere un’associazione dal nome “Futura – costruiamo insieme la città”.

Futura è stata costituita con l’obiettivo di costruire e ricostruire una comunità attiva, che progetti dal basso una nuova città, con gli strumenti della partecipazione dei quali ha già la cultura, dove al centro ci sia la sensibilità alla cura dei beni comuni, materiali e immateriali, la condivisione di pratiche per l’inclusione sociale di tutte le fasce della popolazione cittadina. Nessun progetto calato dall’alto, nessun individuo solo o sola salvatore o salvatrice della città, ma una comunità che insieme discute, progetta e attua una Politica con “P” maiuscola per il bene comune di tutti e tutte. E per far ciò l'associazione proporrà una serie di incontri tematici per i quali si chiederà un coinvolgimento dei cittadini, e che definiranno il programma elettorale.

Futura è un’associazione aperta al dialogo con tutti e tutte, è una testimonianza di cittadini che vogliono stare dentro i processi politici della città, proponendosi come luogo di incontro, di confronto per quanti hanno voglia di vivere a Caltanissetta non da spettatori ma da protagonisti. Futura ha un consiglio direttivo composto da Paola Sanfilippo nel ruolo di presidente e portavoce, Cristiano Curatolo segretario e Filippo Agostara tesoriere, e consiglieri Giorgia Moscarelli e Armando Turturici. Fanno parte ad oggi di Futura anche, Pierangelo Cigna, Salvatore Coppolino, Luigi Garbato, Giuseppe Giglia, Amalia Giugno, Maria Assunta Giugno, Patrizia Giugno, Luigi Iacona, Lorenzo La Rocca, Stefano Modica, Silvia Pignatone, Graziella Riggi, Giovanni Ruvolo, Michele Tornatore, Pasquale Tornatore.



