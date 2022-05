Eventi 189

Caltanissetta, in viale Regina Margherita sarà inaugurata la panchina della legalità

Alla panchina verrà applicata una targa commemorativa con le effigi dei giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino

Redazione

Lunedì 23 maggio alle ore 10.30, giorno del trentennale della strage di Capaci, in Viale Regina Margherita verrà inaugurata la panchina della legalità, proprio a due passi dalla Prefettura. Si tratta del completamento delle 10 panchine sociali del Viale stesso, ideate dal consigliere comunale Lisa Faraci e dal presidente del Comitato di Quartiere Provvidenza/San Giuseppe Marco D'arma, che sono stati aiutati e coadiuvati dai volontari Domenico D'Agostino, Vincenzo Cancelleri, Antonio Campagna e Cristina Spinelli. Alla panchina verrà applicata una targa commemorativa con le effigi dei giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, con l'iconica frase "Gli uomini passano, ma le idee restano". Panchina stessa che verrà definita con altre frasi dei due giudici assassinati dalla mafia nel 1992.

Appunto panchina della legalità, quella legalità che sta cercando, oltre ad una crescita ristrutturale e culturale, di portare avanti il quartiere Provvidenza, anche grazie al progetto UEPE(Uffici di esecuzione penale esterna), che rappresentano un'articolazione del Ministero della Giustizia e deputati alla presa in carico di persone sottoposte a misure esterne all'istituto penale. Si ringrazia Paruzzo per la donazione della targa, e l'architetto Filippo Ciancimino per la collaborazione. All'inaugurazione saranno presenti il Sindaco di Caltanissetta Roberto Gambino, il Prefetto Chiara Armenia, il Questore Emanuele Ricifari e il parroco Don Marko Cosentino, oltre a tutte le persone che vorranno partecipare. Marco D'Arma



