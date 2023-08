Caltanissetta, in via Vespri Siciliani passanti costretti allo slalom tra le erbacce

Caltanissetta, in via Vespri Siciliani passanti costretti allo slalom tra le erbacce

I commercianti della zona hanno chiesto più volte che venisse effettuata la scerbatura ma senza risultati

Redazione

Per camminare sul marciapiedi, in via Vespri Siciliani, residenti e passanti sono costretti a fare lo slalom tra le erbacce. E' quanto ci segnalano alcuni commercianti della zona i quali hanno chiesto più volte che venisse effettuata la scerbatura. Ma ad oggi nessuno si è mosso. Di certo non un bel vedere e, peraltro, visto il periodo, si teme anche la presenza di insetti o parassiti. I commercianti dunque hanno chiesto al nostro quotidiano on line di farsi portavoce di questa problematica nella sparanza che qualcuno intervenga.



