Cronaca 2325

Caltanissetta, in via Paladini si scava per cercare il punto da cui fuoriesce il gas. L'odore avvertito in quasi tutta la città

I vigili del fuoco intanto stanno gettando acqua nebulizzata per diminuire le concentrazioni di gas in atmosfera

Rita Cinardi

Non sarebbe stato ancora individuato il punto preciso da cui è iniziata la fuoriuscita di gas in via Paladini. Vigili del fuoco, polizia, carabinieri, personale del 118 tecnici dell'Enel sono a lavoro da oggi pomeriggio alle 18.30 per evitare il peggio. A chiamare i soccorsi sono stati i residenti che, preoccupati, hanno segnalato un odore insopportabile di gas. Odore che tutt'ora viene avvertito in diverse zone della città. La strada è stata completamente interdetta al traffico e i vigili del fuoco hanno invitato i residenti di via Paladini e delle zone limitrofe a tenere chiuse le finestre per precauzione. In serata sarebbe arrivata una ditta di Alia incaricata dall'azienda della rete del gas che, adesso, come comunicano i vigili del fuoco " sta scavando per realizzare dei tappi così da chiudere il flusso di gas nel tratto e poter dopo provvedere alla riparazione". I vigili del fuoco intanto stanno gettando acqua nebulizzata per diminuire le concentrazioni di gas in atmosfera onde evitare che si possano creare delle sacche ed eventuali esplosioni. A causare la fuga sarebbe stato un operaio dell'Enel durante dei lavori di scavo. In questi giorni infatti ci sono dei lavori in corso. Sul posto è presente anche il sindaco Roberto Gambino che ha fatto intervenire personale della protezione civile e della Croce Rossa in supporto. "Anche se l'odore di gas si sente in tutta la città - ha detto il sindaco Gambino - la situazione è sotto controllo".



