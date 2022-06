Cronaca 514

Caltanissetta, in via Mulè una vera e propria discarica a cielo aperto. I residenti: "Adesso basta, chi di competenza intervenga"

Ancora una volta l'inizio della bella stagione e la voglia di respirare aria pura godendo del bel paesaggio si è scontrata con l'inciviltà

Rita Cinardi

19 Giugno 2022 12:56 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/caltanissetta-in-via-mule-una-vera-e-propria-discarica-a-cielo-aperto-i-residenti-adesso-basta-chi-di-competenza-intervenga- Copia Link Condividi Notizia

Torna l'incubo delle discariche a cielo aperto per i residenti di via Mulè. Sono moltissimi infatti i nisseni che in estate raggiungo le proprie residenze estive in questo angolo verde della città, nelle vicinanze del Cefpas. Peccato però che, puntuali, tornano anche gli incivili con i loro rifiuti. Questa volta, abbandonati accanto ai bidoni della differenziata, si trova di tutto: dai materiali di risulta di attività edile, alle sedie, e c'è anche una vecchia stufa. Rifiuti che sono fermi lì dal 3 giugno. Anzi, di giorno in giorno continuano ad accumularsi tanto che adesso i residenti, così come documentato dalle foto, parlano di una vera e propria discarica. A nulla è valso, a quanto pare, l'avere installato una telecamera di videosorveglianza. Ma a questo punto i residenti chiedono alla Dusty e al Comune di intervenire. Ancora una volta infatti l'inizio della bella stagione e la voglia di respirare aria pura godendo del bel paesaggio si è scontrata con l'inciviltà di chi, sopratutto nelle ore notturne, getta i rifiuti lontano da occhi indiscreti. E i residenti, giustamente, non ci stanno.



Torna l'incubo delle discariche a cielo aperto per i residenti di via Mulè. Sono moltissimi infatti i nisseni che in estate raggiungo le proprie residenze estive in questo angolo verde della città, nelle vicinanze del Cefpas. Peccato però che, puntuali, tornano anche gli incivili con i loro rifiuti. Questa volta, abbandonati accanto ai bidoni della differenziata, si trova di tutto: dai materiali di risulta di attività edile, alle sedie, e c'è anche una vecchia stufa. Rifiuti che sono fermi lì dal 3 giugno. Anzi, di giorno in giorno continuano ad accumularsi tanto che adesso i residenti, così come documentato dalle foto, parlano di una vera e propria discarica. A nulla è valso, a quanto pare, l'avere installato una telecamera di videosorveglianza. Ma a questo punto i residenti chiedono alla Dusty e al Comune di intervenire. Ancora una volta infatti l'inizio della bella stagione e la voglia di respirare aria pura godendo del bel paesaggio si è scontrata con l'inciviltà di chi, sopratutto nelle ore notturne, getta i rifiuti lontano da occhi indiscreti. E i residenti, giustamente, non ci stanno.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare