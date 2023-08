Cronaca 267

Caltanissetta, in via Mulè crescono i rifiuti ma ancora nessuno li ha rimossi: residenti chiedono controlli serrati

Gli incivili, lontani da occhi indiscreti, continuano a gettare di tutto deturpando aree centrali e periferiche della città

Rita Cinardi

Nuova segnalazione dai residenti di via Mulè, ancora alle prese con i rifiuti ingombranti, sempre gli stessi da una settimana ma con qualche nuovo "ingresso". Tutto fermo, anzi la situazione è peggiorata. Nessuno è andato a rimuoverli. E mentre la Dusty fa sapere di aver bonificato una discarica a cielo aperto in via Cavour, ancora rimangono le criticità in periferia, dove gli abitanti non possono godere del paesaggio per colpa degli incivili. I residenti di via Mulè chiedono controlli più serrati e di verificare il funzionamento delle telecamere. Cosa che, di certo, scoraggerebbe chi, lontano da occhi indiscreti e al calar del buio, getta di tutto: sedie e cassettine di plastica, oltre che scarti edili e altri rifiuti. Qualche giorno fa un'altra discarica a cielo aperto era stata segnalata da un nostro lettore a due passi da Largo Barile. Insomma qualche nisseno non vuole proprio saperne di contribuire a rendere pulita la città. Peraltro, collegandosi sul sito della Dusty, è possibile ottenere tutte le informazioni sullo smaltimento dei rifiuti: dagli speciali agli ingombranti. Insomma basterebbe un po' di buon senso per contribuire al decoro della città.



