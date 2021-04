Cronaca 3232

Caltanissetta, in una città sfinita dalla zona rossa tiene banco la vicenda trita e ritrita del panino con la mortadella

Quello che dovrebbe essere l'ultimo dei problemi di questa città continua ad essere oggetto di "scontri tra tifoserie". L'editoriale di Rita Cinardi

Rita Cinardi

17 Aprile 2021 09:50

In una città in sofferenza da oltre un mese, dove l'istituzione di una zona rossa ormai infinita ha imposto chiusure ai commercianti, e l'emergenza sanitaria non è ancora finita, a tenere banco sui social e in città è ancora la famosa vicenda del "panino con la mortadella". La sosta davanti al panificio del sottosegretario ai Trasporti Giancarlo Cancelleri e il sindaco Roberto Gambino sarebbe passata totalmente inosservata se non fosse che un panettiere, sicuramente in buona fede e felice di quell'attimo di convivialità, ha deciso di postare il selfie divenuto poi oggetto di lunghe e interminabili polemiche.

Di certo una vicenda che ha più a che fare con una questione di opportunità. Null'altro. Sembrava che le liti tra i gruppi contrapposti - chi ha trovato i sorrisi del gruppetto quasi fastidiosi e chi invece ha ritrovato il buon umore - fossero scemate. Ma poi è arrivato il servizio di Striscia la Notizia che qualcuno ha trovato addirittura offensivo per i nisseni e la città. Suvvia. Striscia la Notizia è un programma di satira. Da anni vengono consegnati tapiri d'oro a personaggi della politica, dello spettacolo, dello sport. Uno ne fu consegnato anche al sindaco Michele Campisi sulla vicenda del finto Sultano. L'altra sera qualche secondo è stato dedidcato al sindaco Roberto Gambino. Cosa avrebbe dovuto suscitare il servizio? Semplicemente un sorriso. La vicenda tutta ormai dovrebbe suscitare un semplice sorriso. E invece sui social e tra alcuni partiti politici la questione, ormai trita e ritrita, del panino con la mortadella tiene banco.

Quello che dovrebbe essere l'ultimo dei problemi di questa città continua ad essere oggetto di "scontri tra tifoserie". Passano in secondo piano i problemi dei ristoratori, dei commercianti ormai sfiduciati, degli oltre mille nisseni che hanno chiesto di poter accedere ai "buoni spesa", dei pazienti covid-19 che combattono su un letto di ospedale, delle tante persone sempre più sole e depresse, di una piccola città di provincia travolta da un vero e proprio tsunami che alla fine dovrà fare i conti con una crisi senza precedenti. Che dovrà risollevarsi. Come? La soluzione spetta ai nostri rappresentanti politici, quelli che la gente, di una città già stanca e sfiduciata in epoca pre-covid, ha votato. E allora bando alle accuse sui panini con la mortadella o alla permalosità di chi su questo tema si ritiene offeso. C'è tanto da fare. C'è da rimboccarsi le maniche. Rita Cinardi



