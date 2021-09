Cronaca 709

Caltanissetta, in Rianimazione uno dei due feriti nello scontro sulla Ss640

Si tratta di un 41enne del Catanese che è stato trasportato in elisoccorso al Sant'Elia

Rita Cinardi

08 Settembre 2021 11:01

E' in gravi condizioni un uomo rimasto vittima di un incidente questa mattina sulla Ss 640, poco prima di Grottarossa, in direzione Agrigento. Lo scontro è avvenuto tra un Ford Transit che in quel momento era fermo sulla corsia di emergenza a causa di un guasto e un furgone Daily Ivenco che ha preso in pieno il mezzo. Ferito gravemente l'autista del Ford Transit, un catanese di 41 anni, A.S., che è stato trasportato in elisoccorso all'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta e che adesso è ricoverato nel reparto di Rianimazione. In codice giallo l'autista del Daily Iveco, un 45enne di Ravanusa, G.B., che è stato estratto dal mezzo dai vigili del fuoco. La viabilità è stata ripristinata. (Foto Seguo News)



