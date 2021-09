Cronaca 690

Caltanissetta, in questura si insedia la nuova dirigente dell'Anticrimine Ema La Porta

La nuova dirigente della Divisione Polizia Anticrimine sostituisce la dottoressa Patrizia Bilello trasferita a Catania

Redazione

01 Settembre 2021 20:13

Stamattina alla Questura di Caltanissetta si è insediata la nuova dirigente della Divisione Polizia Anticrimine. Si tratta del primo dirigente della Polizia di Stato d.ssa Ema La Porta, cinquanta anni, pugliese, laureata in Giurisprudenza presso l’Università La Sapienza di Roma. La d.ssa La Porta è sposata con un appartenente della Polizia di Stato e ha due figli. In polizia dal 1994, al termine del corso per funzionari presso l’Istituto Superiore di Polizia, ha svolto tutta la sua carriera presso la Questura di Palermo, dove si è occupata di controllo del territorio quale funzionario addetto, prima presso l’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico e poi presso alcuni Commissariati sezionali. Successivamente ha assunto l’incarico di funzionario addetto presso l’Ufficio di Gabinetto e, negli ultimi anni, ha assunto l’incarico di dirigente dell’Ufficio Tecnico Logistico Provinciale. Il Questore Ricifari stamattina, nell’accogliere la dottoressa La Porta, le ha augurato un proficuo lavoro in un delicato settore come la DivisionePolizia Anticrimine che ha competenza in materia di misure di prevenzione personali e patrimoniali, analisi strategica dello studio e del supporto investigativo nell’attività propositiva, nonché in materia di attività informative per l’applicazione e la proroga dello speciale regime detentivo. La d.ssa Patrizia Bilello, dirigente della Divisione dal settembre dal 2018 è stata trasferita all’Ufficio di Polizia di Frontiera Marittima ed Aerea di Catania.



