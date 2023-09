Attualita 893

Caltanissetta, in Questura si insedia il vice questore della polizia Emanuele Giunta: è il nuovo capo di gabinetto

Il Questore Agnello al nuovo ha augurato un buon inizio e prosieguo nel suo incarico istituzionale

Redazione

Stamattina il Questore Pinuccia Albertina Agnello, assieme a tutti i funzionari della Questura di Caltanissetta, ha accolto il nuovo Capo di Gabinetto Vice Questore della Polizia di Stato dr Emanuele Giunta. Il dr Giunta è stato assegnato a Caltanissetta dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza lo scorso 10 luglio, in sostituzione del Vice Questore dr Francesco Bandiera trasferito a Forlì lo scorso mese di maggio dopo la promozione a Primo Dirigente.

Emanuele Giunta, 54 anni, laureato in scienze politiche, è entrato in Polizia nel 1991. Nel corso della sua trentennale carriera il funzionario ha svolto servizio al Commissariato di P.S. di Tortorici (ME), al Commissariato di Adrano (CT) e alla Polizia di Frontiera - Aeroporto Fontanarossa di Catania. Sempre a Catania, fino al 2003, ha svolto servizio all’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico e successivamente alla Squadra Mobile, con un breve periodo di interruzione, dal 1997 al 1999, nel corso del quale è stato assegnato alla Questura di Vibo Valentia.

Nel 2004 è stato trasferito alla Questura di Ragusa, dove ha diretto il Commissariato di Pubblica Sicurezza di Comiso, quello di Vittoria e, dal 2019 è stato dirigente dell’Ufficio Tecnico Logistico Provinciale. Nel corso della sua permanenza alla Questura Iblea ha ricoperto anche gli incarichi di Responsabile della protezione dei dati personali e di Responsabile del servizio di prevenzione e protezione. Il dr Giunta ha frequentato il corso presso il Centro di formazione per la tutela dell’ordine pubblico di Nettuno ed è Formatore in materia di stewarding. Il Questore al nuovo Capo di Gabinetto ha augurato un buon inizio e prosieguo nel suo incarico istituzionale.



