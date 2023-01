Cronaca 983

Caltanissetta, in provincia arresti e denunce della polizia. Di queste 4 per furto e una per tentato furto

Condotte in carcere due persone per aggravamento della misura cautelare mentre un 37enne è stato arrestato in esecuzione a un provvedimento

Redazione

La Polizia di Stato di Caltanissetta, nel corso dell’attività di prevenzione e repressione dei reati, nel territorio della Provincia, ha eseguito 3 arresti, denunciato all’Autorità Giudiziaria 9 persone, eseguito 10 perquisizioni e sequestrato hashish. Un 37enne è stato arrestato in esecuzione di provvedimento dell’Autorità giudiziaria, dovendo scontare due mesi di pena residua per danneggiamento, due persone che si trovavano ai domiciliari sono state condotte in carcere per l’aggravamento della misura cautelare cui erano sottoposti. Due pregiudicati sono stati denunciati per porto di armi od oggetti atti ad offendere; un 40enne, sorvegliato speciale della pubblica sicurezza, per violazione delle prescrizioni; cinque persone sono state denunciate per furto: un 37enne e un 17enne per aver asportato delle bottiglie di liquore da un supermercato, due per furto in abitazione e un 47enne per tentato furto. Un 20nne, infine, è stato trovato in possesso di hashish. Nel corso dell’attività di polizia giudiziaria sono state eseguite 10 perquisizioni personali.



