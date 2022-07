Eventi 168

Caltanissetta, in mostra piccoli lavori realizzati da ragazzi autistici: presenti anche dei bambini ucraini

La mostra sarà inaugurata il 14 luglio, alle 10, alla biblioteca Scarabelli

Redazione

Il 14 luglio alle 10.00, alla biblioteca Scarabelli di Caltanissetta, sarà inaugurata una mostra di lavori artistici realizzata dai giovani che frequentano il centro diurno accreditato Eubios, dedicato ai soggetti affetti da disturbo autistico. Il progetto educativo che si propone di favorire l’integrazione e l’inclusione socio culturale dei giovani, si conclude con una mostra organizzata per esporre gli elaborati realizzati durante l’anno dai ragazzi dell’Eubios.

Ciò che arricchisce di significato speciale questa manifestazione è il senso di solidarietà che i ragazzi di Eubios vogliono manifestare ai ragazzi ucraini con le loro mamme presenti nel nostro comune. Durante la mattinata , alla presenza delle autorità invitate, e alla presenza della dottoressa Giovanna Bona, presidente del Soroptimist club e dell’architetta Bora La Paglia socia fondatrice dello stesso Club, alla presenza del presidente dell’associazione San Filippo Apostolo, Padre Alessandro Giambra e alla presenza della dottoressa Condemi Nazzarena presidente dell’associazione Bney Efraim, i ragazzi di Eubios incontreranno i ragazzi ucraini per trascorrere insieme momenti ludici e di socializzazione. Questo a dimostrazione di come l’arte rappresenti un abbraccio tra realtà diverse che esprimono bisogni diversi . Durante la manifestazione sarà possibile visitare la mostra dei lavori realizzati dai ragazzi . Eventuali donazioni per gli oggetti messi in mostra, saranno devolute ai giovani ucraini profughi di guerra .



