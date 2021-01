Cronaca 1455

Caltanissetta. In giro per la città dopo il coprifuoco si rifiuta di fornire una giustificazione ai carabinieri: 32enne denunciato

Controlli sul territorio anche a San Cataldo dove sono stati multati altri 5 cittadini per il mancato rispetto delle misure di contenimento e 6 per violazioni al codice della strada

Redazione

29 Gennaio 2021 18:22

Nella serata di ieri è stato effettuato un servizio coordinato di controllo del territorio dai Carabinieri della Compagnia di Caltanissetta, durante il quale veniva denunciato in stato di libertà per il reato di oltraggio un uomo di 32 anni residente a Caltanissetta. L'uomo, intorno a mezzanotte, stava passeggiando senza mascherina in via Fra Giarratana. Una volta fermato dai carabinieri che gli hanno chiesto come mai si trovasse in giro ben oltre il coprifuoco ha risposto stizzito che non erano affari loro. Dopodiché ha cominciato a inveire contro i militari. Per lui è scattata, oltre la denuncia, anche la sanzione per il mancato rispetto delle misure anti-covid. Sempre i carabinieri, nel corso di un servizio in territorio di San Cataldo hanno controllato 85 persone e 9 esercizi commerciali, ed elevato 6 contravvenzioni al codice della strada e 5 sanzioni amministrative nell’ambito dei controlli per il contenimento della diffusione del virus COVID-19.



