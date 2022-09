Cronaca 3731

Caltanissetta, in fiamme un'abitazione a Santa Flavia: polizia ferma il presunto autore

E' successo in serata. Sono ancora in corso le operazioni di spegnimento da parte dei vigili del fuoco

Rita Cinardi

In serata un incendio è divampato in un'abitazione di via Dusmet, nel quartiere Santa Flavia. Tutte le famiglie del palazzo, per motivi di sicurezza, sono state evacuate dalle volanti della polizia intervenute sul posto insieme ai vigili del fuoco che stanno completando lo spegnimento. Fortunatamente non si registra alcun ferito. La polizia avrebbe anche fermato il presunto responsabile dell'incendio e sta ricostruendo le dinamiche della vicenda. Sono impegnate due squadre dei vigili del fuoco. Le fiamme hanno avvolto un appartamento al terzo e ultimo piano di una casa popolare. I vigili del fuoco mediante l'utilizzo della scala aerea hanno raggiunto l'abitazione dal balcone e tirato fuori delle bombole Gpl. Danni ingenti in tutta la casa. (Foto Seguo News)

Aggiornamento ore 23: Le famiglie, dopo che i vigili del fuoco hanno giudicato agibile il palazzo, stanno rientrando nelle loro abitazioni. Resta inagibile il solo appartamento nel quale è divampato l'incendio.



