Caltanissetta, in centro storico luci accese in pieno giorno

Cronaca 744

Caltanissetta, in centro storico luci accese in pieno giorno

Una situazione che va avanti da qualche giorno e che è stata segnalata alla redazione

Redazione

14 Dicembre 2023 10:12 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/caltanissetta-in-centro-storico-luci-accese-in-pieno-giorno Copia Link Condividi Notizia

Luci accese di giorno e di notte. A segnalare lo spreco sono commercianti e residenti del centro storico che hanno fotografato i lampioni di corso Vittorio Emanuele. Una situazione che va avanti da almeno tre giorni e che è stata segnalata nella speranza che qualcuno provveda. Non ha lasciato indifferente, infatti, chi abita nella zona lo spreco di energia in un momento in cui il costo di luce e gas è alle stelle.



Luci accese di giorno e di notte. A segnalare lo spreco sono commercianti e residenti del centro storico che hanno fotografato i lampioni di corso Vittorio Emanuele. Una situazione che va avanti da almeno tre giorni e che è stata segnalata nella speranza che qualcuno provveda. Non ha lasciato indifferente, infatti, chi abita nella zona lo spreco di energia in un momento in cui il costo di luce e gas è alle stelle.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare