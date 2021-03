Eventi 247

Caltanissetta, in Cattedrale Mons. Lomanto: alla santa messa saranno presenti tutti i sacerdoti della Diocesi

Domani, mercoledì 3 marzo, non si celebreranno messe nelle parrocchie diocesane per poter meglio solennizzare questo momento

Redazione

02 Marzo 2021 12:07

Mercoledì 3 marzo, alle 18.00, in Cattedrale solenne concelebrazione eucaristica presieduta da Mons. Francesco Lomanto, Arcivescovo di Siracusa, figlio della Chiesa nissena, alla quale parteciperanno tutti i sacerdoti della Diocesi. Mercoledì pomeriggio infatti non si celebreranno S. Messe nelle parrocchie diocesane, per poter meglio solennizzare questo momento di accoglienza e di condivisione.

Mons. Francesco Lomanto, eletto Arcivescovo di Siracusa il 24 luglio scorso, e consacrato nel Santuario della Madonna delle lacrime il 24 ottobre dal nostro Vescovo Mons. Mario Russotto, è nato a Mussomeli il 2 marzo 1962, è stato ordinato sacerdote da Mons. Alfredo M. Garsia nel 1986, ha conseguito il dottorato in Storia della Chiesa presso la Pontificia Università Gregoriana di Roma, autore di numerosi volumi e studi storici, è stato Preside della Facoltà Teologica di Sicilia e docente presso l’Istituto Teologico diocesano “Mons. G. Guttadauro”. È delegato per la Cultura e le Comunicazioni sociali per la Conferenza Episcopale Siciliana.

Mons. Lomanto avrebbe dovuto essere presente a Caltanissetta il 13 novembre, nell’anniversario della dedicazione della nostra Cattedrale, ma la ripresa delle limitazioni legate all’emergenza sanitaria non lo aveva reso possibile

Alla S. Messa di mercoledì 3 marzo, concelebrata insieme al nostro Vescovo Mario, si potrà partecipare nel rispetto delle norme di distanziamento e di sicurezza anti-pandemia.





Mercoledì 3 marzo, alle 18.00, in Cattedrale solenne concelebrazione eucaristica presieduta da Mons. Francesco Lomanto, Arcivescovo di Siracusa, figlio della Chiesa nissena, alla quale parteciperanno tutti i sacerdoti della Diocesi. Mercoledì pomeriggio infatti non si celebreranno S. Messe nelle parrocchie diocesane, per poter meglio solennizzare questo momento di accoglienza e di condivisione.

Mons. Francesco Lomanto, eletto Arcivescovo di Siracusa il 24 luglio scorso, e consacrato nel Santuario della Madonna delle lacrime il 24 ottobre dal nostro Vescovo Mons. Mario Russotto, è nato a Mussomeli il 2 marzo 1962, è stato ordinato sacerdote da Mons. Alfredo M. Garsia nel 1986, ha conseguito il dottorato in Storia della Chiesa presso la Pontificia Università Gregoriana di Roma, autore di numerosi volumi e studi storici, è stato Preside della Facoltà Teologica di Sicilia e docente presso l’Istituto Teologico diocesano “Mons. G. Guttadauro”. È delegato per la Cultura e le Comunicazioni sociali per la Conferenza Episcopale Siciliana.

Mons. Lomanto avrebbe dovuto essere presente a Caltanissetta il 13 novembre, nell’anniversario della dedicazione della nostra Cattedrale, ma la ripresa delle limitazioni legate all’emergenza sanitaria non lo aveva reso possibile

Alla S. Messa di mercoledì 3 marzo, concelebrata insieme al nostro Vescovo Mario, si potrà partecipare nel rispetto delle norme di distanziamento e di sicurezza anti-pandemia.





News Successiva Camera di Commercio Caltanissetta, nuovo webinar dedicato all'uso dei social più diffusi

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare