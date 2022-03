Cronaca 380

Caltanissetta, in Cattedrale celebrato il precetto pasquale interforze. Le foto

Il Comandante Provinciale dei Carabinieri, Colonnello Vincenzo Pascale, in qualità di Autorità militare con funzioni presidiarie, ha ringraziato le Autorità intervenute

Rita Cinardi

Questa mattina a Caltanissetta, in Cattedrale, è stato celebrato il Precetto Pasquale Interforze, tradizionale appuntamento liturgico dedicato al personale delle Forze Armate, delle Forze dell'Ordine e degli altri Corpi, militari e non, dello Stato, realizzato nel periodo che precede la Santa Pasqua. Alla Santa Messa, presieduta da Mons. Onofrio Castelli, Vicario Generale della Diocesi di Caltanissetta, e concelebrata dai Cappellani delle Forze Armate e di Polizia, hanno presenziato il Prefetto,Chiara Armenia, il Sindaco, Roberto Gambino, il Presidente della Corte di Appello, Maria Grazia Vagliasindi e il Procuratore per i Minorenni, Rocco Cosentino. Si è trattato di un importante momento di raccoglimento, organizzato dal Comando Provinciale Carabinieri, Presidio Militare di Caltanissetta, al quale hanno presenziato in tanti, dopo anni in cui l’emergenza sanitaria non ha consentito la corale partecipazione.

Il Vicario Generale, nel rivolgere un riconoscente pensiero ai tanti Caduti nell’adempimento del dovere, ha sottolineato l’importanza di adempiere con il cuore il proprio servizio a tutela del bene comune. Il Prefetto, al termine della funzione religiosa, nel rivolgere il proprio apprezzamento per l’operato svolto dalle forze dell’ordine nel delicato periodo della pandemia, ha auspicato il raggiungimento della pace nelle terre oggi martoriate dalla guerra. A margine, il Comandante Provinciale dei Carabinieri, Colonnello Vincenzo Pascale, in qualità di Autorità militare con funzioni presidiarie, ha ringraziato le Autorità intervenute, che hanno testimoniato, ancora una volta, con la loro autorevole presenza, il clima di coesione e di condivisione tra le varie Istituzioni che contraddistingue la realtà nissena, augurando una serena Pasqua, all’insegna della pace, della gioia e della speranza.



