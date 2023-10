Cronaca 949

Caltanissetta. In auto con la targa alterata, 4 coltelli e pass disabili falsi: denunciato dalla Polizia Stradale

In particolare la lettera "C" era stata trasformata in uno "0". Il conducente è stato quindi denunciato per diversi reati

Gli agenti della Sezione Polizia Stradale di Caltanissetta, nel corso dei servizi di controllo del territorio, hanno notato un’autovettura che presentava la targa posteriore del veicolo con un evidente difformità. Fermato il conducente i poliziotti all’interno del mezzo hanno rinvenuto quattro coltelli con punta acuminata nella immediata disponibilità dello stesso. Inoltre, nell’aletta parasole del posto di guida, hanno trovato un pass disabili falso, in quanto non conforme all’originale e privo di misure di sicurezza antifalsificazione.

Da un controllo accurato delle targhe del veicolo i poliziotti hanno accertato che le stesse risultavano alterate in quanto presentavano un carattere manomesso. In particolare la lettera “C” era stata trasformata in uno “0”. Il conducente è stato quindi denunciato per uso di targa di autovettura alterata, uso di atto falso, porto di armi od oggetti atti ad offendere; il mezzo è stato sottoposto a sequestro amministrativo ai fini della confisca e la carta di circolazione è stata ritirata. Le targhe del veicolo sono state sottoposte a sequestro penale unitamente ai coltelli rinvenuti.



