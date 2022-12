Caltanissetta. In auto con hashish, marijuana e materiale per lo spaccio: 19enne denunciato

Caltanissetta. In auto con hashish, marijuana e materiale per lo spaccio: 19enne denunciato

Di seguito alla perquisizione del mezzo gli agenti al conducente hanno sequestrato hashish e marijuana, due bilancini di precisione, due grinder e altro materiale

I poliziotti della sezione volanti hanno denunciato alla locale Procura della Repubblica un 19enne per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nella serata di ieri l’equipaggio di una volante, che transitava per il centro storico cittadino, ha intercettato un’autovettura con a bordo due giovani. Alla vista della polizia i predetti si sono mostrati particolarmente irrequieti. Di seguito alla perquisizione del mezzo gli agenti al conducente hanno sequestrato hashish e marijuana, due bilancini di precisione, due grinder e altro materiale utilizzato per il confezionamento delle dosi, materiale trovato sotto un sedile dell’auto. Anche la perquisizione domiciliare eseguita nell’abitazione del 19enne ha dato esito positivo con il sequestro di altra sostanza stupefacente e di un coltello intriso della stessa.



