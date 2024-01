Cronaca 2467

Caltanissetta, in auto con 2,6 grammi di cocaina: convalidato l'arresto di due nisseni

Uno dei due era anche stato trovato in possesso di 950 euro. I soldi sono stati sequestrati

Rita Cinardi

Il gip Graziella Luparello ha convalidato l'arresto di due nisseni che, lo scorso 29 dicembre, erano stati sorpresi in auto con 2,6 grammi di cocaina. La droga era stata suddivisa in 6 involucri, cosa che ha fatto ritenere, visto anche il quantitativo, che fosse destinata allo spaccio. Ivan Ferrara, 48 anni e Alessio Maickol Abbate, 28 anni, erano stati fermati mentre si trovavano in auto in piazza Garibaldi. I carabinieri li hanno sottoposti a perquisizione trovandoli con la droga. A Ferrara sono anche stati sequestati 950 euro, probabile provento di spaccio. I due indagati, difesi rispettivamente dagli avvocati Ernesto Brivido e Borsi Pastorello, sono stati rimessi in libertà.



