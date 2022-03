Caltanissetta, in auto con 10 grammi di cocaina e marijuana in casa: giovane arrestato dalla Squadra Mobile

I poliziotti dopo il controllo dell'auto hanno provveduto anche a una perquisizione domiciliare rinvenendo 500 grammi di marijuana

Rita Cinardi

Un giovane nisseno di 27 anni, Andrea Gagliano, è stato arrestato ieri sera dalla polizia, per il reato di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio, poiché trovato in possesso di cocaina e hashish. Il ventisettenne è stato fermato dai poliziotti della Squadra Mobile mentre si trovava in auto a Caltanissetta. Da un primo controllo sull'autovettura sono stati rinvenuti 10 grammi di cocaina per cui i poliziotti hanno eseguito anche una perquisizione nell'appartamento dove vive il giovane. Qui, nascosti all'interno di un barattolo, sono stati trovati altri 500 grammi di marijuana. Gagliano, che ha nominato come suo difensore l'avvocato Massimiliano Bellini, è stato arrestato e condotto ai domiciliari.



