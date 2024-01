Caltanissetta, in 6mila per il concerto di Irama. L'artista va via prima di mezzanotte, non fa selfie e non rilascia autografi

Cronaca 1970

Caltanissetta, in 6mila per il concerto di Irama. L'artista va via prima di mezzanotte, non fa selfie e non rilascia autografi

A salutare il nuovo anno sul palco sindaco e assessori che hanno stappato lo spumante. Poi è ripresa la musica

Rita Cinardi

Erano in 6mila ieri sera a cantare insieme a Irama in viale Regina Margherita a Caltanissetta. Dato che poi si è ridotto della metà, nel prosieguo della serata, nonostante la bravura degli artisti rimasti sul palco. Alle 3.45 sono finite le danze. Secondo i dati, forniti dalla questura dunque, non si sarebbe arrivati agli 8mila spettatori. Tetto massimo previsto per il concerto. Tutto comunque si è svolto in massima sicurezza grazie ai servizi disposti dal questore Pinuccia Albertino Agnello che hanno visto coinvolte tutte le forze dell'ordine e la Croce Rossa e che erano stati preceduti da tavoli tecnici in Prefettura. Quanto a Irama non avrebbe rilasciato autografi e non avrebbe fatto selfie con i suo fan. Bimbi e ragazzi avrebbero chiesto di poter fare un autografo o una foto con lui - alcuni erano arrivati già di mattina - ma non ci sarebbe stato nulla da fare. L'artista ha rifiutato. Irama ha cantato a partire dalle 22.40 ma non ha voluto aspettare lo scoccare della mezzanotte insieme ai suoi fan. Dieci minuti prima del countdown è sceso giù dal palco ed è andato via. Il brindisi di mezzanotte lo hanno fatto sindaco e assessori sul palco, senza musica. A fare il countdown insieme al pubblico il presentatore Donatello Polizzi. Poi stappo di spumante da parte del sindaco e di qualche assessore, cin cin, e la musica è ripartita. Il sindaco Roberto Gambino ha fatto anche delle dirette. Una con due ragazze di Milano che, felici di essere in città, hanno detto di essere arrivate fino a Caltanissetta per Irama. Un migliaio invece coloro che hanno deciso di trascorrere la serata nelle varie feste organizzate da locali privati. Dal Solito Posto al Feudo san Martino.



