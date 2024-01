Caltanissetta, impossibile riparare i semafori in tempi brevi: chiuso il transito veicolare in piazza Europa

Attualita

Si tratta del tratto compreso tra via Rosso di San Secondo e via Calabria. Potranno passare solo mezzi di soccorso e forze dell'ordine

Redazione

"Il comandante della Polizia Municipale di Caltanissetta, a causa di un guasto alla centralina dell’impianto semaforico di Piazza Europa e considerato che la ditta incaricata alla riparazione ha comunicato che i tempi per la risoluzione del problema si protrarranno ancora per un po’ di tempo, a tutela della pubblica incolumità e per assicurare una migliore e più sicura circolazione veicolare, anche alla luce della riapertura delle scuole, fino a quando l’impianto semaforico risulterà spento, ha disposto la temporanea chiusura al transito veicolare nel tratto di Piazza Europa compreso tra la via Rosso di San Secondo e la via Calabria, ad eccezione dei mezzi di soccorso e di Polizia". A comunicarlo in una nota alla stampa il Comune di Caltanissetta.



