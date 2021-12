Politica 1138

Caltanissetta, impianti sportivi messi goliardicamente sotto sequestro: Audaces rivendica blitz notturno

Una protesta contro il disagio, il degrado e l’incompetenza gestionale in cui versano gli impianti sportivi comunali

Redazione

La comunità militante AUDACES di Caltanissetta, rivendica il blitz messo a segno sta notte davanti diverse strutture sportive comunali della città. Gli impianti sportivi comunali sono stati goliardicamente e provocatoriamente messi sotto sequestro dai militanti di Audaces, che con tale azione vogliono esprimere l’amarezza, il rammarico e la rabbia di quasi un intera comunità cittadina. Una protesta contro il disagio, il degrado e l’incompetenza gestionale in cui versano gli impianti sportivi comunali. Sei le strutture sportive “sequestrate” dove sono stati apposti, nei vari ingressi, il nastro bianco e rosso e affissi dei cartelli con la provocatoria scritta “CHIUSO PER INCOMPETENZA COMUNALE” e riportata la data di “ordinanza” 15 Maggio 2019, data in cui si è insediato il sindaco Roberto Gambino.

Gli impianti sportivi in questione sono:

-Stadio Comunale “Marco Tomaselli” (Pian del Lago)

-Impianto Polivalente “Cannavó” (Pian del Lago 2)

-Stadio Comunale Palmintelli

-Piscina Comunale

-Pala Milan (Chiarandà)

-Bocciodromo Via Angeli

Con questa iniziativa goliardica - afferma Giuseppe Fiocco portavoce di Audaces Caltanissetta - vogliamo denunciare il degrado in cui versano molti impianti sportivi della città. Riteniamo sia urgente convocare un tavolo tra l'amministrazione comunale nello specifico con gli assessori allo sport e ai lavori pubblici e l’ufficio tecnico, responsabili amministrativi e gestionali delle strutture e le rappresentanze sportive nissene di ogni genere e grado. Audaces inoltre chiede al comune un piano cittadino per le strutture comunali che consista nell'ammodernamento delle strutture esistenti e la messa in sicurezza di tutte le strutture”. Lo sport è uno dei diritti umani che deve essere garantito in primis dal proprio comune, Caltanissetta è stanca di sentire la continua telenovela sull’affidamento della Piscina Comunale o sui lavori di rifacimento del manto erboso dello Stadio Tomaselli, questi tra i casi più clamorosi, dove l’incompetenza amministrativa e gestionale fa da cornice ad una città portata ormai a lastrico su tutti i fronti.

Con una nota l’intera comunità militante Audaces, conclude specificando che tale azione non vuol essere un attacco o un’offesa personale al primo cittadino nisseno o gli assessori di competenza, ma il gesto vuole rivendicare incompetenza e il fallimento dell’amministrazione Gambino a livello gestionale e amministrativo che va oltre gli schieramenti partitici e politici, con il solo ed unico obiettivo quale la rinascita di Caltanissetta.



© Riproduzione riservata

