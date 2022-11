Cronaca 171

Caltanissetta, il Wwf incontra il prefetto: percorsi comuni per tutelare l'ambiente

Domenico Aiello e Giampaolo Oddi del Wwf hanno incontrato il prefetto Chiara Armenia

Redazione

Nei giorni scorsi, in Prefettura a Caltanissetta, si è tenuto un incontro tra il Prefetto Chiara Armenia ed i rappresentanti del WWF Italia, Domenico Aiello (Resp. Tutela giuridica della Natura) e Giampaolo Oddi (Coordinatore nazionale Guardie volontarie). Nel corso del cordiale e lungo incontro, sono stati approfonditi i temi che caratterizzano l'impegno del WWF su più fronti: dalla educazione e sensibilizzazione della collettività, alla vigilanza e controllo del territorio. Nel Nisseno, infatti, il WWF opera da oltre quarant’anni e, nel tempo, è diventato un punto di riferimento nel territorio per chiunque si occupi di tutela dell’ambiente, della natura e della biodiversità.

Al Prefetto è stata illustrata l’attività dell’Associazione nella nostra Provincia, svolta in concreta attuazione dei principi e valori sanciti dal novellato art. 9 della Costituzione in materia di tutela dell’ambiente, della biodiversità, degli ecosistemi e degli animali, anche nell’interesse delle future generazioni. L'incontro è risultato particolarmente proficuo nella prospettiva di delineare un percorso condiviso e partecipato sulla legalità ambientale, la vigilanza e il presidio del territorio, ambiti nei quali le Guardie volontarie WWF di Caltanissetta sono costantemente impegnate da anni e intendono proseguire impostando un canale attivo di costante collaborazione con la Prefettura e gli altri organi dello Stato, in coerenza con il principio di sussidiarietà.



