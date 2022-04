Cronaca 391

Caltanissetta, il vigile del fuoco Giorgio Caruana va in pensione: ha partecipato ai soccorsi dei terremoti più drammatici della storia d'Italia

Il suo ultimo turno di servizio si concluderà oggi alle 20 e sarà salutato dai colleghi

Rita Cinardi

Concluderà questa sera alle 20 il suo ultimo turno in servizio, prima di godersi il meritato riposo, il capo reparto esperto dei vigili del fuoco Giorgio Caruana. Oggi infatti, dopo una onorata carriera al servizio della nazione, sarà il suo ultimo giorno con tuta ed elmetto e la giornata lavorativa, prima della pensione, si concluderà con il saluto dei colleghi con i quali ha condiviso momenti belli ma anche drammatici, di certo indimenticabili. Arruolatosi nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco nel 1980 come vigile del fuoco ausiliario per il servizio di leva obbligatorio Giorgio Caruana ha partecipato, nello stesso anno, alle operazioni di Soccorso per il Terremoto dell'Irpinia.

Rimane nei ruoli dei Vigili del Fuoco discontinui dal 1981 al 1987, anno in cui, dopo aver completato il corso di formazione presso le scuole centrali antincendio di Roma-Capannelle, assume servizio permanente effettivo presso il comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Varese. Nel 1991 viene trasferito al comando provinciale di Caltanissetta dove svolgerà le mansioni di vigile del fuoco e di conduttore mezzi di soccorso sino al 2004, anno in cui, dopo aver superato il corso di formazione per il passaggio di qualifica ruolo di Capo Squadra viene assegnato al comando provinciale dei vigili del fuoco di Roma e vi presta servizio sino a tutto il 2005.

Successivamente, rientrato nuovamente al comando di Caltanissetta, sino al 2017, dove svolge le mansioni di capo partenza e successivamente di coordinatore di turno alla sala operativa provinciale dei vigili del fuoco. Nel 2017, superato il corso di formazione per la promozione a Capo Reparto, viene destinato al Comando Provinciale dei vigili del fuoco di Enna e nel 2018, riassegnato ancora una volta al comando provinciale di Caltanissetta, assume le funzioni di Capo Sezione Provinciale, al Turno B, nella sede centrale di viale della Regione. Promosso al grado di Capo Reparto Esperto a decorrere dal 1 gennaio 2022 espleterà oggi il suo ultimo turno in servizio.

Nel corso della sua carriera, oltre alle operazioni di soccorso in Irpinia del 1980, il Capo Reparto Giorgio Caruana ha partecipato a molte altre operazioni di Soccorso connesse ad emergenze di rilevanza Nazionale e Regionale, ed in particolare:

– 2002 Sisma Santa Venerina (CT)

– 2009 Sisma L'Aquila

– 2009 Frana Giampilieri (ME)

– 2016 Sisma Centro Itali – Amatrice

– 2018 Sisma paesi Etnei – Zafferana (CT)



