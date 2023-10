Politica 546

Caltanissetta, il video della Meloni al convegno di Fratelli d'Italia: "Rappresentiamo l'Italia che premia il merito e il talento"

"Sono orgogliosa della compattezza della maggioranza nonostante i tentativi di farci dividere"

Redazione

"Un anno fa questo Governo giurava nelle mani del presidente della Repubblica. Era un momento storico per gli italiani e per Fratelli d’Italia. E per l’Italia che per la prima volta vedeva una donna a capo del Governo". Ha iniziato così Giorgia Meloni il suo discorso inviato ai partecipanti del covegno di Fratelli d'Italia presenti numerosi al centro Michele Abbate di Caltanissetta. "A un anno di distanza - ha continuato la premier - voglio dirvi che sono fiera di quello che abbiamo fatto e di me stessa perché posso ancora guardare la stessa persona, magari con qualche ruga in più. Non sono scesa a compromessi ho fatto sempre e solo quello che bisognava fare. Sono orgogliosa della compattezza della maggioranza nonostante i tentativi di farci dividere. Il messaggio principale che voglio lasciarvi è questo. Mi chiedo oggi dopo un anno di governo, nella peggiore delle situazioni possibili e le enormi difficoltà, come è possibile che ci sia ancora attorno a noi così tanto affetto da parte degli italiani. Perché noi abbiamo portato al Governo l’Italia vera che non è quella descritta dai salotti tv. L’Italia di quelli che si sono rimboccati le maniche ma che spesso erano stati scavalcati dai furbi. Un’Italia capace di premiare il merito e di onorare il lavoro, qualsiasi esso sia. Un’Italia giusta che sa essere da esempio dentro e fuori i confini nazionali. Questa è anche la ragione per la quale la cattiveria contro di noi ha raggiunto vette mai viste prime. Noi siamo il nemico di abbattere, con ogni mezzo, perché siamo lo specchio per la loro meschinità. Se noi riusciamo e stiamo riuscendo tutta questa gente dovrà fare i conti con la propria coscienza. Abbiamo grandi cose da realizzare e le realizzeremo".



