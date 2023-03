Attualita 303

Caltanissetta il vescovo Russotto celebra messa a Villa Ascione per Casa Rosetta

Con il vescovo hanno concelebrato i sacerdoti Giuseppe Alessi, Salvatore Tumminelli (assistenti spirituali delle comunità) e Silvio Sgro

Redazione

Il vescovo mons. Mario Russotto ha presieduto la celebrazione della Messa a Villa Ascione per le comunità e le altre strutture di Casa Rosetta, in preparazione della Pasqua. Nell’omelia, richiamando le letture del giorno e il cammino che si compie nelle comunità per affrancarsi dalle dipendenze patologiche, ha proposto tre parole chiave: coraggio (agire con il cuore), verità (che dà la liberta), amore (ricambiando quello infinito e misericordioso di Dio)

Con i residenti e gli operatori di Terra Promessa che a Villa Ascione ha sede da sempre, erano presenti le rappresentanze delle comunità La Ginestra e l’Oasi, nonché delle comunità alloggio e della riabilitazione, e volontari e amici dell’associazione. Con il vescovo hanno concelebrato i sacerdoti Giuseppe Alessi, Salvatore Tumminelli (assistenti spirituali delle comunità) e Silvio Sgro (che guida adesso la congregazione di S. Maria dei Poveri). Il presidente di Casa Rosetta, Giorgio De Cristoforo, porgendo al vescovo il saluto dell’Associazione ha ribadito l’impegno di tutti nel servizio ispirato alla visione cristiana di centralità e integralità alle persone fragili, vulnerabili, emarginate, e ha offerto al vescovo – che ha molto gradito - un fascicolo a stampa in cui sono state trascritte quest’anno le meditazioni per la via Crucis dei residenti delle tre comunità terapeutiche nel cammino verso Pasqua.



