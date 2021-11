Sport 160

Caltanissetta, il Team Race Mountain al Mediterraneo Cross che si terrà in Basilicata

All'evento sportivo saranno presenti oltre 300 gli atleti iscritti provenienti da tutta l’Italia

Redazione

06 Novembre 2021 12:41

Il Team Race Mountain al Mediterraneo Cross. È partita la stagione del ciclocross per il Team nisseno già protagonista nella stagione di Cross country.

Domenica andrà in scena la seconda prova del Mediterraneo Cross in Basilicata e precisamente a Viggiano in provincia di Potenza, la prova Lucana è anche gara nazionale. Oltre 300 gli atleti iscritti provenienti da tutta l’Italia. Gli atleti del Team Race Mountain sono attesi per una riconferma, visto che nella prima prova svoltasi a Puglianello in provincia di Benevento hanno ottenuto all’esordio ed a sorpresa un grande risultato.

Con il secondo posto assoluto di Emanuele Spica ed il terzo posto assoluto di Salvatore Lo Monaco (nella foto) il team nisseno ha dimostrato all’esordio di essere subito competitivo e protagonista. La bella prestazione è consacrata dal quinto posto dell’esordiente Bruno Giuseppe quest’anno al Team per la stagione di ciclocross.

Domenica 7 novembre a Viggiano aspettiamo la riconferma dei nostri ragazzi, afferma il direttore sportivo Gerlando Scrofani e speriamo di essere sempre protagonisti e rappresentare al meglio la nostra regione oltre lo stretto.



