Caltanissetta, il sovrintendente della polizia Maurizio Sfalanga va in pensione: ha fatto anche da scorta ai giudici Falcone e Borsellino

Maurizio Sfalanga, per anni si è poi occupato del crimine informatico, tutelando anche i minori

Dopo 38 anni di onorato servizio va in pensione, il giorno del suo sessantesimo compleanno. Il poliziotto Maurizio Sfalanga si è arruolato nell'85 alla scuola agenti di polizia di Alessandria. Ha continuato il suo servizio a Palermo come scorta ai giudici Falcone e Borsellino. Presto è tornato nella sua città natale Caltanissetta diventando sovraintendente della polizia postale. Maurizio, per anni si è occupato del crimine informatico, tutelando anche i minori. Si è distinto per il suo lavoro e per le missioni svolte, con passione e dedizione, grazie ai risultati ottenuti col suo operato. I colleghi e la sua famiglia lo ricorderanno come un grande esempio, augurandogli una meritata pensione ed un futuro pieno di soddisfazione.



