Attualita 1389

Caltanissetta, il sostituto commissario Massimo Carrubba è il nuovo responsabile della sezione operativa per la Sicurezza Cibernetica

Sostituirà il pari qualifica Calogero Butera, che ha terminato il suo servizio attivo il 31 dicembre 2022 ed è stato collocato in quiescenza per raggiunti limiti di età

Redazione

03 Gennaio 2023 11:03 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/caltanissetta-il-sostituto-commissario-massimo-carrubba-e-il-nuovo-responsabile-della-sezione-operativa-per-la-sicurezza-cibernetica Copia Link Condividi Notizia

Dal primo gennaio c’è un nuovo responsabile alla sezione Operativa per la Sicurezza Cibernetica della Polizia Postale di Caltanissetta. Il sostituto commissario Massimo Carrubba sostituirà il pari qualifica Calogero Butera, che ha terminato il suo servizio attivo il 31 dicembre 2022 ed è stato collocato in quiescenza per raggiunti limiti di età. "Nel ringraziare il sostituto commissario coordinatore Calogero Butera per il servizio svolto in questi anni alla Polizia Postale e, prima ancora, alla Squadra Mobile della Questura nissena - si legge nella pagina facebook dell'istituzione- facciamo un grande in bocca al lupo al nuovo responsabile della sezione!"



Dal primo gennaio c'è un nuovo responsabile alla sezione Operativa per la Sicurezza Cibernetica della Polizia Postale di Caltanissetta. Il sostituto commissario Massimo Carrubba sostituirà il pari qualifica Calogero Butera, che ha terminato il suo servizio attivo il 31 dicembre 2022 ed è stato collocato in quiescenza per raggiunti limiti di età. "Nel ringraziare il sostituto commissario coordinatore Calogero Butera per il servizio svolto in questi anni alla Polizia Postale e, prima ancora, alla Squadra Mobile della Questura nissena - si legge nella pagina facebook dell'istituzione- facciamo un grande in bocca al lupo al nuovo responsabile della sezione!"

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare