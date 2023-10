Cronaca 533

Caltanissetta, il Siulp dona un defibrillatore alla Questura: sarà destinato al corpo di guardia del Cara di Pian del Lago

Un'iniziativa importante per predisporre le misure di primo soccorso all'interno del corpo di guardia del centro governativo

Stamattina il Questore Pinuccia Albertina Agnello ha incontrato il Segretario Provinciale del Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia Patrizio Giugno, accompagnato da altri componenti della segreteria, e il Presidente del Rotary Club di Caltanissetta dr Giuseppe Sagone, accompagnato dal dr Valerio Cimino. Occasione dell’incontro la consegna di un defibrillatore alla Questura di Caltanissetta che sarà destinato al corpo di guardia del Centro Governativo per Immigrati di Pian del Lago, al fine di renderlo disponibile in caso di emergenze.

Il dispositivo medico è stato acquistato con i fondi raccolti nel corso del torneo di padel “Memorial Falzone – Pilato” svolto lo scorso 24 settembre e intitolato ai poliziotti della Questura di Caltanissetta Salvatore Falzone e Michele Pilato, caduti in servizio il 24 giugno 2004, mentre si recavano a Gela per indagini antimafia. L’evento benefico è stato organizzato dal SIULP in collaborazione con il Rotary Club di Caltanissetta che, nell’ambito della manifestazione, ha tenuto un corso gratuito di primo soccorso (BLS-D), riscuotendo interesse e gradimento tra i partecipanti.

Il Questore ha accolto sin da subito l’invito della Segreteria Provinciale del SIULP ad aderire alla lodevole iniziativa, che si inserisce nel solco delle buone prassi della Pubblica Amministrazione nel predisporre le misure di primo soccorso negli ambienti di lavoro.



