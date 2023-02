Caltanissetta, il sit in dei lavoratori Asp assunti per il covid è rinviato al 13 febbraio

Cronaca 379

Caltanissetta, il sit in dei lavoratori Asp assunti per il covid è rinviato al 13 febbraio

I lavoratori che parteciperanno dovranno considerarsi in permesso per assemblea

Redazione

La Cgil Caltanissetta e la Fsi Usae comunicano che a causa delle condizioni metereologiche, che rendono attivo nel territorio comunale di Caltanissetta il livello di allerta ARANCIONEe conseguente ordinanza del sindaco Roberto Gambino, di divieto manifestazioni pubbliche svolte all’aperto, l’assemblea sit in indetta per venerdì 10 febbraio 2023 dalle ore 10:00 alle ore 14:00 (per 4 ore) presso la Prefettura di Caltanissetta, del personale dipendente, sarà sospesa. Sentiti i lavoratori interessati le scriventi organizzazioni sindacali hanno deciso di effettuare la suddetta assemblea Sit-in LUNEDÌ 13 FEBBRAIO dalle ore 11:00 alle ore 13:00 sempre davanti la Prefettura di Caltanissetta, pertanto i lavoratori che parteciperanno dovranno considerarsi in permesso per assemblea. Al fine di poter garantire il diritto alla partecipazione all’assemblea i lavoratori che intendono aderire daranno preventiva comunicazione ai responsabili delle loro Unità Operative per consentire la predisposizione dei relativi turni di servizio.



