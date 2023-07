Cronaca 1401

Caltanissetta, il sindaco sull'incendio di via Xiboli: "Quelli che non hanno ripulito i terreni saranno denunciati"

Gambino: "Che non mi si venga a dire non ho soldi per compare il terreno. Ti vendi la campagna"

Rita Cinardi

"Ieri le persone hanno corso il rischio di morire, perché qui ci sono le villette, e tutto attorno questi terreni non sono stati puliti. E oggi faccio questo video perché sono incazzatissimo perché non è possibile che uno è proprietario di un terreno e lo lascia così in balia di nessuno. Perché è chiaro che qua, con 40 gradi, col vento di scirocco e le folate che c’erano qui era benzina allo stato puro. Ha preso tutto fuoco, ci siamo spaventati tutti quanti". Lo ha detto il sindaco Roberto Gambino questa mattina collegandosi in diretta facebook da via Xiboli, teatro ieri di un grossissimo incendio che si è esteso fino al villaggio Santa Barbara. "Io vi faccio questa promessa: tutti questi terreni saranno analizzati a uno a uno e tutti i proprietari denunciati perché non è possibile, questo è un tentato omicidio. E non mi venite a dire io non ho soldi per pulirlo. Te la vendi la campagna, non mi interessa. Oppure ieri uno mi ha detto siccome mi viene difficile pulire dovete pulire voi con la forestale. A casa sua? Cioè siamo alla follia totale. Io mi sono stancato. Adesso procediamo in maniera pesante. Voglio ringraziare tutti quelli che sono intervenuti, vigili del fuoco, forestale e forze dell’ordine che ci hanno aiutato a sgomberare le famiglie. Perché ci sono state famiglie sfollate per colpa di qualche cretino che non si pulisce il terreno".



