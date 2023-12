Politica 854

Caltanissetta, il sindaco redistribuisce le deleghe agli assessori: tante quelle assegnate a Ivan Rando

Il primo cittadino mantiene per sé le sue deleghe e aggiunge quelle a Cultura, Teatro e Scuola

Redazione

Il sindaco Roberto Gambino, con proprio decreto (n. 118 del 19.12.2023), oggi ha rimodulato le deleghe assessoriali e le ha assegnate ai componenti della Giunta comunale. Il primo cittadino ha tenuto per sé le deleghe ai Rapporti Istituzionali, ai Rapporti con il Consiglio comunale, all’Urbanistica e Agenda Urbana, aggiungendo Cultura, Teatro e Scuola; Confermata in qualità di Vice Sindaco l’assessora Grazia Giammusso, che mantiene anche le deleghe alle Attività Produttive, all’Università e al Turismo. Con la nuova rimodulazione le viene assegnata in più la delega alle Pari Opportunità.

All’assessora Concetta Andaloro, rispetto alle deleghe precedentemente assegnate, si aggiunge quella ai Quartieri, continuando a mantenere quelle alle Politiche Sociali e Terzo Settore, Politiche Abitative, Vivibilità e Decoro Urbano, Servizi Cimiteriali, Patrimonio, Randagismo; Restano invariate le deleghe dell’assessore Fabio Caracausi, che mantiene Sport, Politiche Giovanili, Fiere ed Eventi; Si aggiunge la delega alla Transizione Ecologica all’assessore Marcello Frangiamone, confermando quelle gestite fino ad oggi, che sono: Transizione Energetica, Lavori Pubblici, Edilizia, Protezione Civile, Igiene Urbana e Valorizzazione siti minerari;

L’assessore Salvatore Giuseppe La Mensa, oltre a mantenere le deleghe alla Transizione Digitale, Fondi UE, Affari Demografici, URP e Tributi, si aggiunge quella alla Partecipazione; Rimane invariata la delega all’assessore Francesco Nicoletti, che mantiene la Crescita Territoriale; Notevole incremento di deleghe invece per l’assessore Ivan Rando, che passa dalle precedenti cinque alle attuali otto. Bilancio, Partecipate, Risorse Umane, Polizia Municipale e Sicurezza luoghi di lavoro quelle che ha gestito fino a oggi, alle quali si aggiungono: Toponomastica, Mobilità e Centro Storico.



© Riproduzione riservata

