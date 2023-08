Attualita 233

Caltanissetta, il sindaco Gambino riapre i cancelli di villa Amedeo dopo i lavori di riqualificazione

Sono state ripristinate le aree verdi, il parco giochi e l’impianto di illuminazione. Sistemati anche i servizi igienici

Redazione

Dopo un periodo di chiusura, per consentire i lavori di ripristino e manutenzione straordinaria, questa mattina il sindaco di Caltanissetta, Roberto Gambino, ha riaperto i cancelli di Villa Amedeo. “I nostri bambini potranno tornare a giocare nello spazio a loro dedicato – ha commentato il primo cittadino - con l’auspicio che venga utilizzato in maniera corretta e non diventi nuovamente oggetto di vandalismo. Sono state ripristinate le aree verdi, il parco giochi e l’impianto di illuminazione e sono stati rimessi a nuovo i servizi igienici. Le statue – ha proseguito il sindaco all’apertura dei cancelli - saranno restaurate con i fondi del Bilancio partecipativo e con la Soprintendenza ai Beni Culturali stiamo valutando se collocare nella fontana il puttino originale o una sua fedele riproduzione”.



