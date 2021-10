Cronaca 6887

Caltanissetta, il sindaco Gambino aggredito da un 51enne in viale della Regione: l'uomo arrestato dalla polizia

Il sindaco ha riportato lesioni apparenti e ha deciso di non farsi refertare

Redazione

29 Ottobre 2021 08:40

Ieri sera intorno alle ore 21.40 mentre il sindaco Roberto Gambino in compagnia di due persone percorreva a piedi viale della Regione, è stato raggiunto da un uomo, G.R. di anni 51, nisseno, pregiudicato il quale ha aggredito prima verbalmente e poi fisicamente il primo cittadino ritenendolo responsabile della sua condizione abitativa. A bloccare l'aggressore alcuni poliziotti della sezione Volanti che si trovavano in servizio poco distanti. L'uomo ha continuato a minacciare il sindaco mostrandosi irrispettoso delle funzioni pubbliche mantenendo un atteggiamento di sfida seppure solo verbale. Il sindaco ha riportato lesioni apparenti e ha deciso di non farsi refertare.

L’aggressore è stato pertanto arrestato per violenza e minacce a pubblico ufficiale; lo stesso non è nuovo a simili condotte essendosi nel recente passato evidenziato per condotte simili e aggressive verso forze dell’ordine e amministratori pubblici. A quanto sembra l'uomo in passato aveva già aggredito l'assessore Carlo Campione e si era scagliato contro dipendenti dell'Isitituto Case Popolari e Forze dell'Ordine. In un episodio si sarebbe anche legato davanti al tribunale minacciando atti di autolesionismo. In mattinata si svolgerà l'udienza di convalida sul posto la Digos che procederà a ulteriori adempimenti investigativi



