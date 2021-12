Cronaca 629

Caltanissetta, il Sant'Elia illuminato a festa per la notte di Natale

Un messaggio di speranza per i pazienti e gli operatori che non hanno potuto trascorrere in famiglia la notte di Natale

Rita Cinardi

Il Sant'Elia illuminato a festa per la notte di Natale. I vertici dell'Asp e la direzione di presidio hanno voluto illuminare l'ospedale nisseno per ridare speranza e fiducia a pazienti e operatori. "Un caloroso augurio ai pazienti attualmente degenti presso il presidio ospedaliero di Caltanissetta - ha detto il direttore del Sant'Elia Benedetto Trobia - e a tutti gli operatori che prestano la loro attività all'interno dell'ospedale, anche nelle giornate di festività. Buon Natale a tutti voi". Anche nella notte l'ospedale ha continuato a ricoverare pazienti covid e a trasferirne un altro al presidio ospedaliero di Gela. Una lunga notte che questa volta però è stata illuminata dalle luci natalizie, per non far sentire soli coloro che non hanno potuto trascorrere il Natale a casa con i loro familiari.



