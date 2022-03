Attualita 139

Caltanissetta, il Rotary promuove un corso di alfabetizzazione: è rivolto agli studenti stranieri

Il corso è destinato agli studenti che frequentano il plesso scolastico Santa Lucia

Redazione

03 Marzo 2022 11:21 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/caltanissetta-il-rotary-promuove-un-corso-di-alfabetizzazione-e-rivolto-agli-studenti-stranieri Copia Link Condividi Notizia

Dopo la sottoscrizione del Protocollo d'intesa lo scorso 3 dicembre tra il Rotary Club Caltanissetta, rappresentato dal presidente Francesco Daina, e l’Istituto Comprensivo Vittorio Veneto della stessa città rappresentato dalla DS Laura Zurli e dalla Prof.ssa Antonella Palumbo, lunedì 28 febbraio è stato dato avvio al Progetto Distrettuale "Alfabetizzazione" organizzato e diretto dalla socia Antonietta Puzzo ed alla realizzazione del quale partecipano tanti Soci e non soci (Delia Perricone, Antonella Gambino, Giusy Montante, Carmen Cammarata, Manuela Bilardo, Marcello Mancuso, Giuseppe Sagone, Angelita Scarciotta, Giovanna Volo e Stefania Fontanazza).

I corsi, multidisciplinari ma finalizzati principalmente a far acquisire la padronanza della lingua italiana, continueranno ad essere erogati par alcune settimane in favore dei giovani stranieri (minori non accompagnati) che vivono a Caltanissetta e frequentano la terza media nel Plesso scolastico Santa Lucia, che fa parte dell'IC Vittorio Veneto, di cui in atto è reggente la socia Laura Zurli. Si tratta di un servizio offerto dal Rotary per favorire l’integrazione dei giovani stranieri agevolando la comunicazione nell’ambiente circostante attraverso la conoscenza della nostra lingua.



Dopo la sottoscrizione del Protocollo d'intesa lo scorso 3 dicembre tra il Rotary Club Caltanissetta, rappresentato dal presidente Francesco Daina, e l'Istituto Comprensivo Vittorio Veneto della stessa città rappresentato dalla DS Laura Zurli e dalla Prof.ssa Antonella Palumbo, lunedì 28 febbraio è stato dato avvio al Progetto Distrettuale "Alfabetizzazione" organizzato e diretto dalla socia Antonietta Puzzo ed alla realizzazione del quale partecipano tanti Soci e non soci (Delia Perricone, Antonella Gambino, Giusy Montante, Carmen Cammarata, Manuela Bilardo, Marcello Mancuso, Giuseppe Sagone, Angelita Scarciotta, Giovanna Volo e Stefania Fontanazza). I corsi, multidisciplinari ma finalizzati principalmente a far acquisire la padronanza della lingua italiana, continueranno ad essere erogati par alcune settimane in favore dei giovani stranieri (minori non accompagnati) che vivono a Caltanissetta e frequentano la terza media nel Plesso scolastico Santa Lucia, che fa parte dell'IC Vittorio Veneto, di cui in atto è reggente la socia Laura Zurli. Si tratta di un servizio offerto dal Rotary per favorire l'integrazione dei giovani stranieri agevolando la comunicazione nell'ambiente circostante attraverso la conoscenza della nostra lingua.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare