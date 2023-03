Cronaca 591

Caltanissetta, il questore Ricifari incontra otto neo commissari prima del nuovo incarico ad Agrigento

Il Questore nel fare gli auguri ai funzionari per la nuova nomina ha raccomandato loro di agire sempre con "buonsenso, onestà e passione"

Redazione

27 Marzo 2023 13:35 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/caltanissetta-il-questore-ricifari-incontra-otto-neo-commissari-prima-del-nuovo-incarico-ad-agrigento Copia Link Condividi Notizia

Stamattina, prima di lasciare Caltanissetta per la nuova sede di Agrigento, il Questore Emanuele Ricifari ha incontrato otto neo commissari del ruolo direttivo della Polizia di Stato in forza alla Questura di Caltanissetta, nominati con decreto del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, Prefetto Lamberto Giannini.

Il Questore nel fare gli auguri ai funzionari per la nuova nomina ha raccomandato loro di agire sempre con “buonsenso, onestà e passione”. “Il funzionario di polizia, infatti, – ha proseguito il dr Ricifari – a volte è chiamato a dover fronteggiare problematiche impreviste e complesse senza avere il tempo necessario per pianificare un intervento mirato”. (nella foto, da sinistra, Giuseppe Ferrigno, Lino Mastrantonio, Aldo Campo, Carmelo Porrovecchio, il questore Emanuele Ricifari, Salvatore Falzone, Arcangelo Graci, Salvatore Raimondi e Marcantonio Di Dio).



Stamattina, prima di lasciare Caltanissetta per la nuova sede di Agrigento, il Questore Emanuele Ricifari ha incontrato otto neo commissari del ruolo direttivo della Polizia di Stato in forza alla Questura di Caltanissetta, nominati con decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, Prefetto Lamberto Giannini. Il Questore nel fare gli auguri ai funzionari per la nuova nomina ha raccomandato loro di agire sempre con "buonsenso, onestà e passione". "Il funzionario di polizia, infatti, - ha proseguito il dr Ricifari - a volte è chiamato a dover fronteggiare problematiche impreviste e complesse senza avere il tempo necessario per pianificare un intervento mirato". (nella foto, da sinistra, Giuseppe Ferrigno, Lino Mastrantonio, Aldo Campo, Carmelo Porrovecchio, il questore Emanuele Ricifari, Salvatore Falzone, Arcangelo Graci, Salvatore Raimondi e Marcantonio Di Dio).

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare