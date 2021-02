Cronaca 362

Caltanissetta, il questore Ricifari: "Genitori indisciplinati davanti le scuole. Da domani pattuglie e multe"

"Mamme e papà accompagnano i figli a scuola, lasciano le macchine in doppia e tripla fila per poi farsi gli affari loro"

Rita Cinardi

04 Febbraio 2021 12:26

"Quello che vedo ogni mattina davanti la scuola nelle vicinanze della questura è intollerabile. Da parte dei genitori continuo a notare comportamenti disdicevoli che non saranno ulteriormente tollerati. Mamme e papà lasciano la macchina in seconda e terza fila per poi chiacchierare, andare a prendere il caffè, tutti assembrati, con o senza mascherina. Da domani ci saranno pattuglie della polizia davanti questa e tutte le altre scuole e tutti coloro i quali manteranno questi comportamenti saranno multati". Lo ha detto il questore di Caltanissetta Emanuele Ricifari che questa mattina ha incontrato la stampa.

