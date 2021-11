Cronaca 456

Caltanissetta, il questore Ricifari ha deposto la corona in ricordo dei caduti della Polizia di Stato

Un pensiero speciale a tutti gli uomini e le donne dell’Istituzione che ogni giorno si impegnano, con professionalità e responsabilità, nello svolgimento dei loro compiti

Redazione

02 Novembre 2021 09:43

Questa mattina il questore di Caltanissetta Emanuele Ricifari, nel corso di una breve cerimonia svoltasi in forma ristretta in ossequio alle disposizioni concernenti il contenimento del Covid-19, alla presenza del vice Prefetto Massimo Signorelli, in rappresentanza del Prefetto Chiara Armenia, del Sindaco di Caltanissetta Roberto Gambino e del cappellano della Polizia di Stato don Vicente Genova, ha ricordato i caduti della Polizia di Stato con la deposizione di una corona presso il Monumento, ubicato nello slargo Salvatore Falzone Michele Pilato, dedicato a coloro che hanno sacrificato la loro vita nell'adempimento del dovere. Un pensiero speciale è stato rivolto dal Questore a tutti gli uomini e le donne della Polizia di Stato che ogni giorno si impegnano, con professionalità e responsabilità, nello svolgimento dei loro compiti.

Alle cerimonia ha partecipato una rappresentanza dell’ANPS, una della sezione giovanile di pesistica Fiamme Oro, i rappresentanti delle organizzazioni sindacali e alcuni parenti delle vittime della Polizia di Stato. Dopo la deposizione della corona il Questore e una rappresentanza di poliziotti della Squadra Mobile si è recato al cimitero degli Angeli per deporre un mazzo di fiori presso le tombe dell’ispettore superiore Salvatore Falzone e del sovrintendente Michele Pilato, deceduti in servizio il 24 giugno 2004.



