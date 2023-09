Attualita 535

Caltanissetta, il questore presenta il nuovo capo di gabinetto: "Offrirà quel valore aggiunto di cui il territorio ha bisogno"

L'assegnazione di Emanuele Giunta a Caltanissetta è stata proposta dal questore e accolta dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza

Redazione

Stamattina il Questore Pinuccia Albertina Agnello ha presentato il nuovo Capo di Gabinetto e Portavoce della Questura alla stampa nissena. Emanuele Giunta, Vice Questore della Polizia di Stato, 54 anni, laureato in Scienze Politiche, sposato con una giornalista, è entrato in Polizia nel 1991. L’assegnazione del dr Giunta a Caltanissetta, fortemente voluta dal Questore di Caltanissetta Pinuccia Albertina Agnello, è stata effettuata dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza, con provvedimento del Capo della Polizia del 10 luglio scorso.

“Emanuele Giunta è un funzionario esperto e ritengo che la Questura di Caltanissetta sia il posto giusto per il suo proseguimento di carriera, per continuare a mettersi in gioco e per restare al servizio della collettività – ha commentato il Questore Agnello -. Ho sempre sostenuto che la progressione di carriera e le esperienze diversificate siano importanti sia per il bagaglio professionale che il funzionario porta con sé sia le competenze nuove che andrà ad acquisire sulla base delle conoscenze e abilità già possedute. Sono certa che il dottore Giunta si troverà bene sia tra i colleghi nella nostra Questura sia nella stessa Provincia di Caltanissetta e che potrà offrire quel valore aggiunto di cui ogni territorio ha sempre bisogno. Il nostro è un lavoro che va costruito sul campo, imparando a conoscere quel parterre associativo e territoriale che consentirà di poter svolgere al meglio le sue funzioni professionali e sono certa che queste competenze non tarderanno ad arrivare”.

Emanuele Giunta nel corso della sua trentennale carriera ha svolto servizio al Commissariato di P.S. di Tortorici (ME), al Commissariato di Adrano (CT) e alla Polizia di Frontiera - Aeroporto Fontanarossa di Catania. Sempre a Catania, fino al 2003, ha svolto servizio all’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico e successivamente alla Squadra Mobile, con un breve periodo di interruzione, dal 1997 al 1999, nel corso del quale è stato assegnato alla Questura di Vibo Valentia. Nel 2004 è stato trasferito alla Questura di Ragusa, dove ha diretto il Commissariato di Pubblica Sicurezza di Comiso, quello di Vittoria e, dal 2019 è stato dirigente dell’Ufficio Tecnico Logistico Provinciale. Nel corso della sua permanenza alla Questura Iblea ha ricoperto anche gli incarichi di Responsabile della protezione dei dati personali e di Responsabile del servizio di prevenzione e protezione. Il dr Giunta ha frequentato il corso presso il Centro di formazione per la tutela dell’ordine pubblico di Nettuno ed è Formatore in materia di stewarding. Il Questore al nuovo Capo di Gabinetto ha augurato un buon inizio e prosieguo nel suo incarico istituzionale.



