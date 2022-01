Cronaca 694

Caltanissetta, il questore consegna le medaglie di commiato ai poliziotti neo pensionati

Durante la cerimonia, il questore ha rivolto ai neo pensionati attestazioni di viva gratitudine per l’attività svolta

Redazione

25 Gennaio 2022 13:18 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/caltanissetta-il-questore-consegna-le-medaglie-di-commiato-ai-poliziotti-neo-pensionati Copia Link Condividi Notizia

Questa mattina in Questura, nel corso di una breve cerimonia tenutasi presso la Sala Emanuela Loj, il Questore, dott. Emanuele Ricifari, ha consegnato le medaglie di commiato che il Capo della Polizia ha attribuito, con sentimenti di profonda riconoscenza, ai poliziotti che hanno lasciato il servizio attivo per raggiunti limiti di età nel corso del 2021.

Durante la cerimonia, alla quale hanno partecipato i rappresentanti della Sezione dell’ANPS di Caltanissetta, il Questore ha rivolto ai neo pensionati attestazioni di viva gratitudine per l’attività svolta “con onore e disciplina” al servizio della collettività, nella quotidiana affermazione dei valori di legalità e solidarietà, princìpi che costituiscono la ragione più profonda e autentica della “mission” del poliziotto. Al termine della cerimonia il Questore ha rivolto loro l’augurio più sincero di buon proseguimento ricco di gioie e soddisfazioni.



Questa mattina in Questura, nel corso di una breve cerimonia tenutasi presso la Sala Emanuela Loj, il Questore, dott. Emanuele Ricifari, ha consegnato le medaglie di commiato che il Capo della Polizia ha attribuito, con sentimenti di profonda riconoscenza, ai poliziotti che hanno lasciato il servizio attivo per raggiunti limiti di età nel corso del 2021. Durante la cerimonia, alla quale hanno partecipato i rappresentanti della Sezione dell'ANPS di Caltanissetta, il Questore ha rivolto ai neo pensionati attestazioni di viva gratitudine per l'attività svolta "con onore e disciplina" al servizio della collettività, nella quotidiana affermazione dei valori di legalità e solidarietà, princìpi che costituiscono la ragione più profonda e autentica della "mission" del poliziotto. Al termine della cerimonia il Questore ha rivolto loro l'augurio più sincero di buon proseguimento ricco di gioie e soddisfazioni.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare