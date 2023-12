Sport 166

Caltanissetta, il quartiere Angeli diventa una palestra a cielo aperto per il rugby

L'iniziativa condotta dalla cooperativa sociale La Salute con gli istruttori della società sportiva

Redazione

Grande successo per l’iniziativa “Rugby e terzo tempo agli Angeli” che si è svolta ieri pomeriggio nell’area attrezzata del quartiere Angeli: una festa di sport, amicizia ed inclusione per tutti i bambini. In tanti i piccoli che si sono cimentati con la palla ovale. Davide Capodici, presidente della Cooperativa sociale La Salute, tra gli organizzatori dell’evento, afferma: “Il centro di aggregazione per minori CAM, è uno spazio aperto e dinamico, nel quale le organizzazioni si incontrano per trovare soluzioni ai bisogni del territorio. Tutto nella logica che il contrasto alla povertà culturale, educativa ed anche sociale deve essere prioritario e preso in carico dalle realtà ed istituzioni che incidono nel benessere complessivo di un territorio”.

Gli istruttori della Nissa Rugby, diretti da Andrea Lo Celso, per circa due ore hanno introdotto tanti bimbi, accompagnati dai genitori, allo sport della palla ovale.



