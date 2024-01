Salute 2077

Caltanissetta, il pronto soccorso del Sant'Elia sotto pressione: oltre 70 pazienti nel reparto dedicato alle emergenze

Di questi 7 erano in codice rosso, 5 in arancione e ben 29 in codice giallo. Raddoppiano i pazienti, soprattutto per via delle complicanze legate all'influenza

Rita Cinardi

Si aggrava la situazione nei Pronto soccorso di tutta Italia: in questi ultimi giorni di festività, "sono sotto assedio" ed aumentano in modo preoccupante i tempi di attesa dei pazienti che necessitano di un ricovero. A fornire il quadro della situazione è Fabio De Iaco, presidente della Società italiana di medicina di emergenza urgenza (Simeu): "Solo nel Lazio - spiega all'ANSA - i pazienti in attesa di ricovero nei pronto soccorso sono al momento oltre 1100; arrivano a 500 in Piemonte, mentre in Lombardia i ricoveri ordinari sono stati sospesi proprio a causa del sovraffollamento". Anche il pronto soccorso dell’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta è sotto pressione. Oggi intorno a ora di pranzo si contavano 72 pazienti. Di questi 52 erano già in trattamento e altri 20 in attesa. Di questi 7 erano in codice rosso, 5 in arancione e ben 29 in codice giallo. Tutti pazienti molto impegnativi dal punto di vista clinico. Normalmente si registrano contemporaneamente circa 25-35 pazienti. Numeri quindi più che raddoppiati rispetto al solito. Inutile dire a quale pressione sono sottoposti i medici, e tutto il personale sanitario, che in questi giorni, complice un aumento di contagi per covid e influenza, hanno visto i pazienti moltiplicarsi. Nel primo pomeriggio il direttore di presidio Benedetto Trobia ha indetto una riunione per trovare soluzioni nel più breve tempo possibile e tentare di alleggerire il carico del pronto soccorso. Difficile, infatti, in questo momento anche trovare posti liberi nei reparti. Quest’anno si starebbero registrando maggiori complicazioni, respiratorie e cardiache, legate ai virus influenzali. A Caltanissetta in tantissimi hanno trascorso le vacanze natalizie a letto, con febbre, tosse e raffreddore.



