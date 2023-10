Attualita 1209

Caltanissetta, il prof Janni: "Di fronte alla sfolgorante statua di San Michele il sindaco stanco e invecchiato"

"Certo, sono trascorsi più di quattro anni, ma indubbiamente quattro anni e mezzo da sindaco pesano"

«Il potere logora chi non ce l'ha». È questo, senza alcun dubbio, l'aforisma più celebre di Giulio Andreotti. Ma a dire il vero la frase non è sua bensì del politico e diplomatico francese Charles-Maurice de Talleyrand-Périgord. Ma veniamo a noi. Mi è venuto in mente oggi (30 settembre 2023) questo aforisma, nel giorno successivo alla Festa di San Michele, patrono della città di Caltanissetta. E mi è venuto in mente osservando le foto pubblicate sulle pagine Facebook dall’attuale sindaco di Caltanissetta Roberto Gambino. Foto scattate nel corso della funzione religiosa, in Cattedrale, e della suggestiva processione in onore di San Michele.

Ma perché mi è venuto in mente? Perché il sindaco Gambino, in queste immagini (in completo d’ordinanza scuro, camicia bianca, cravatta con trama a piccoli rombi e fascia tricolore) appare piuttosto stanco e invecchiato, smentendo dunque il celebre aforisma. Basta confrontare queste recenti foto con quelle della primavera del 2019, quando egli fu candidato dai 5Stelle ed eletto sindaco di Caltanissetta. Certo, sono trascorsi più di quattro anni, ma indubbiamente quattro anni e mezzo da sindaco pesano. E in questi quattro anni e mezzo è successo davvero di tutto, a Caltanissetta e nel mondo. Come non ricordare gli anni della pandemia da Covid (la “peste” dei nostri giorni), i suoi messaggi video quotidiani ai cittadini nisseni… e tutto il resto. Insomma: provateci voi a fare il sindaco in un Comune difficile e disastrato come quello della città di Caltanissetta. Gambino ci ha provato, anzi si è speso (verrebbe da dire si è “consumato”) all’interno di questo Comune: prima da funzionario dell’Ufficio tecnico, poi da primo cittadino. Per non parlare delle critiche, se non delle offese che ha ricevuto e riceve quotidianamente. Ma questo è un fardello che quasi tutti i sindaci devono portare e sopportare.

Ma il sindaco, il primo cittadino, come il santo patrono di una città, è un simbolo. Di certo un simbolo transitorio, pro tempore, a differenza dei santi patroni. Ma è sempre un simbolo, nel bene e nel male. E indubbiamente in questo caso, in queste immagini colpisce il confronto tra i due simboli, tra le due figure: quella del sindaco Gambino e quella della statua di San Michele. Giovane, indomita e sfolgorante l’immagine del nostro santo patrono. Mi pare non altrettanto giovane, indomita e sfolgorante quella del sindaco Gambino – quantomeno in queste immagini. Certo, una è un artistico simulacro, un pregevole manufatto del Seicento assunto a simbolo di fede e devozione cittadina, l’altra è la figura di un uomo a noi contemporaneo che ha assunto un complicato e logorante, comunque importante ruolo di potere.

E Gambino pare che abbia già annunciato che intende ricandidarsi a sindaco della città alle prossime elezioni amministrative del 2024. Che dire, a questo punto? Che San Michele lo protegga, lo aiuti e lo illumini e, soprattutto, protegga, aiuti e illumini noi nisseni che con indomita fede e devozione il 29 settembre scorso siamo andati appresso alla sfolgorante statua del nostro santo patrono e appresso al corpo stanco e invecchiato (sia detto con benevolenza) del nostro sindaco Roberto Gambino. E ovviamente gridammu tutti: viva u Principi San Michele Arcangilu!

Leandro Janni



Leandro Janni

