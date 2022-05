Cronaca 97

Caltanissetta, il primario Salvaggio replica alla consigliera Petitto: "Stavolta è fuori tempo massimo, i papà entrano già in sala parto"

Pubblichiamo di seguito la nota inviata alla nostra redazione dal primario del reparto di Ginecologia e Ostetricia del Sant'Elia

Redazione

"In riferimento all'articolo pubblicato sulla testata giornalistica Seguo News in data 24 maggio, il dottore Calogero Salvaggio, in qualità di direttore della Unità Operativa di Ginecologia e Ostetricia del presidio ospedaliero Sant'Elia di Caltanissetta, dichiara che l'Unità Operativa di cui è a capo è stata una delle prime in Sicilia, già da oltre 20 anni a consentire la presenza dei futuri papà in sala parto, garantendo alla coppia la possibilità di sperimentare un percorso di condivisione che, partendo dalla gravidanza, culmina con l'arrivo di una nuova vita. Questo ideale, illustrato e discusso come valore di primaria importanza anche dalla direzione sanitaria, durante una riunione condotta alla presenza del Capo Dipartimento allo scopo di attivare i percorsi necessari, continua ad essere alla base della nostra mission: già da parecchi mesi i familiari possono entrare in corsia per assistere le partorienti e da diversi giorni i futuri papà hanno accesso alla sala parto al fine di condividere, insieme alla compagna o alla moglie, la nascita del loro bambino. Si precisa inoltre che anche i visitatori possono fare accesso al reparto di Ginecologia e Ostetricia dell'ospedale Sant'Elia, seppur in maniera regolamentata e contingentata, al fine di evitare assembramenti all'interno dei reparti. L'Unità Operativa Complessa di Ostetricia e Ginecologia offre alta assistenza professionale basata su processi organizzativi finalizzati ad accogliere la vita che nasce nel modo più naturale e confortevole, ma anche più sicuro e con il massimo delle cure offerte dal personale specializzato. Nonostante apprezzi molto l'attività politica dal capogruppo del Partito Democratico al consiglio comunale, Annalisa Petitto, in questa occasione, senza fare polemica, risulta essere fuori tempo massimo.



