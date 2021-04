Cronaca 242

Caltanissetta, il primario Michele Vecchio replica al M5S: "Servizi di elettromiografia ed elettroneurografia sono attivi"

Il direttore dell'Unità Operativa Complessa di Neurologia: "Bastava fare una telefonata per scoprire che sono attivi e si può tranquillamente prenotare"

Redazione

26 Aprile 2021 14:37

Il primario di Neurologia Michele Vecchio replica alla nota inviata dal Meetup Cittadinanza Attiva, movimento consumatori sicilia e consiglieri movimento 5 stelle Campofranco, Gela, Serradifalo, Riesi per chiarimenti esami strumentali ASP provincia di Caltanissetta che avevano chiesto chiarimenti in merito alla sospensione degli esami di elettromiografia ed elettroneurografia. "Ciò che è scritto nella nota non corrisponde assolutamente al vero. Entrambi i servizi - replica il primario Michele Vecchio - sono attivi: bastava fare una verifica o una semplice telefonata al Cup per verificare se era possibile prenotarsi."



