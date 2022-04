Cronaca 2305

Caltanissetta, il primario del pronto soccorso sentito dalla VI commissione: "Solo il 34% dei parenti chiede informazioni dei congiunti"

Dopo gli attacchi sulle reti social e su alcuni articoli di giornale il primario ha fatto chiarezza rilevando come, a fronte della disponibilità del reparto, non tutti si informano delle condizioni dei propri familiari

La VI Commissione Consiliare Permanente ha audito a Palazzo del Carmine il dottore Salvatore Amico in merito alle problematiche del Pronto Soccorso. Alla riunione erano presenti

- Il Presidente: Matilde Falcone;

- I Consiglieri: Giovanna Mulè; Salvatore Mazza e Nina Schirmenti

"Il Presidente - si legge nel verbale inviato alla redazione di Seguo News - all’inizio della riunione ha ringraziato il dottore Amico per la sua disponibilità e ha chiesto allo stesso di informare la Commissione sui nuovi servizi attivati al Pronto Soccorso di Caltanissetta in questi ultimi mesi. Il dottore Amico ha spiegato alla commissione, di aver lavorato tanto per cercare di risolvere alcune problematiche: la prima ha riguardato la difficoltà dei pazienti a comunicare telefonicamente con i familiari, poiché al pronto soccorso prende campo una sola rete telefonica (Tim) in quanto, l’edificio risulta schermato perché progettato per essere utilizzato come Rianimazione e successivamente trasformato in Pronto Soccorso; la seconda problematica riguarda la regolamentazione del flusso di persone che continuamente giungono al pronto soccorso per avere informazioni sui propri familiari.

A tal proposito il primario facente funzioni ha riferito di aver reso disponibili due fasce orarie ed esattamente: 13/14 e 19/20, durante le quali i familiari possono ricevere notizie dal personale medico e successivamente, in seguito a lamentele di familiari che riferiscono di non aver ricevuto alcuna informazione, ha predisposto delle schede dove vengono registrati i dati del paziente, il nome del medico che lo prende in carico e la firma dal parente che riceve le informazioni. A tal proposito il Presidente Falcone ha proposto in quella sede di predisporre un bollettino medico dove le informazioni vengano messe per iscritto, ma il dottore Amico ha spiegato, che ciò significherebbe togliere del tempo al medico che spesso è impegnato nelle emergenze, e che precedentemente erano gli psicologi a dare le informazioni, ma è stato riscontrato che i parenti vogliono parlare con il medico.

Il medico durante la seduta ha precisato, inoltre, di aver verificato che dal 14 Febbraio al 27 Marzo al pronto soccorso c’è stato un accesso di 1.472 pazienti che sono rimaste presenti, in almeno una delle due fasce orarie e che solo il 34% dei parenti dei pazienti, ha chiesto informazioni; ciò vuol dire che il 66% dei familiari dei pazienti ricoverati, non hanno chiesto alcuna informativa sulla salute del congiunto (questo monitoraggio è stato messo in campo per verificare se le proteste che giungono siano fondate). Per quanto riguarda il problema della rete telefonica il dottore Amico ha riferito che dal 6 marzo è stato attivato un telefono aziendale che è a disposizione dei pazienti, al fine di dare a tutti la possibilità di comunicare con i familiari e ha potuto riscontrare che da quella data ad oggi sono state effettuate 67 telefonate in uscita da pazienti che hanno avuto necessità di contattare i parenti poiché sprovvisti di cellulare, o anziani, che non hanno avuto possibilità di chiamare autonomamente.

In tutto questo, un grande aiuto viene fornito dalle psicologhe e dalle psicoterapeute (7 in tutto) in servizio al P.S, le quali oltre a preparare le schede per dare le informazioni ai parenti e stampare l’esito dei tamponi, hanno il compito di far sentire meno soli i pazienti, stando loro vicini nei momenti difficili o di comunicazione di lutto avvenuto, quando bisogna comunicare il decesso di un paziente ai parenti, ma anche aiutare i pazienti stessi a gestire l’ansia ecc. I componenti della commissione si sono congratulati con il dottore Amico e tutto il personale del pronto soccorso e per queste iniziative, ma anche per il lavoro e l’impegno profuso. Il Presidente ha proposto di informare i cittadini di questi nuovi servizi messi in atto al pronto soccorso, fornendo magari dei volantini da distribuire nelle parrocchie, nelle associazioni ecc. affinchè la popolazione sia già a conoscenza di tali nuove regole, ancor prima di avere necessità di utilizzo del Pronto soccorso.

Infatti bisogna investire molto nella comunicazione tra medico e paziente, iniziando proprio dal primo accesso in Ospedale in caso di necessità ed urgenza. Durante l’incontro è stato ulteriormente evidenziato dal dottore Amico che sono stati messi ben in evidenza le ubicazioni dei servizi igienici del pronto soccorso, nel numero di otto, attraverso una migliore segnaletica visibile a tutti coloro che hanno bisogno di fruire dei bagni. La commissione si è riproposta di monitorare la situazione e le eventuali problematiche, attraverso periodiche audizioni da concordare col dottore Amico".

Matilde Falcone Presidente Commissione Sanità comune di Caltanissetta



